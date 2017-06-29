Искусственный интеллект очистит комментарии в Instagram

Фотосервис "Инстаграм" запустил систему фильтрации комментариев, основанную на технологии машинного обучения. Об этом говорится в официальном блоге компании.

Новый фильтр способен самостоятельно блокировать очевидный спам и оскорбительные высказывания под публикациями пользователей. Обучением алгоритма занимается команда "Инстаграма", которая помогает системе понять, какие комментарии следует считать неуместными.

В "Инстаграме" появилась новая система фильтрации комментариев

В настоящий момент спам-фильтр поддерживает английский, испанский, португальский, арабский, французский, немецкий, японский и китайский языки. В свою очередь, система удаления оскорбительных комментариев способна анализировать лишь англоязычные высказывания.

По мере улучшения алгоритма будут добавлены и другие языки, обещают в компании. Кроме того, разработчики признали, что система ещё далека от совершенства, а потому предоставили пользователям возможность отключить фильтр.

Напомним, первая версия системы блокировки нежелательных комментариев была запущена разработчиками "Инстаграма" в сентябре 2016 года. С помощью этой функции пользователи смогли заносить определённые слова и словосочетания в чёрный список.