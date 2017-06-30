Бывший сотрудник Apple показал ранние прототипы первого iPhone

В честь десятилетия революционного девайса разработчики решили рассказать, каким мог бы стать "Айфон", если бы компания пошла по другому пути.

Бывший дизайнер пользовательского интерфейса Кен Коциенда, который в своё время занимался созданием виртуальной клавиатуры, опубликовал снимки ранних прототипов iPhone 2G.

Here are two iPhone prototypes. We called them Wallabies. I used these devices to make the software keyboard. pic.twitter.com/qbofBL3RUt — kocienda (@kocienda) 29 июня 2017 г.

Здесь два прототипа iPhone. Мы называем их "Валлаби". Я использовал эти девайсы, чтобы создать клавиатуру, — пишет Коциенда на своей странице в "Твиттере".

Бывший дизайнер также добавил, что "Валлаби" находились у него много лет — до тех пор, пока мужчина не покинул компанию Apple.