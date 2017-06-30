Интернет-беспилотник от Facebook успешно приземлился после испытаний

Разработчики тестировали свой винтовой самолёт на солнечных батареях в течение последних нескольких лет.

Дрон Aquila, предназначений для раздачи Интернета в труднодоступных местах, совершил первый полноценный полёт в июне прошлого года, однако тогда он разбился при заходе на посадку после 96-минутного испытания в Юме, штат Аризона. После аварии Национальный комитет по вопросам безопасности транспорта провёл расследование: всему виной оказались ветровые условия, пишет Engadget.

Второй рейс, о котором только недавно рассказали в "Фейсбуке", состоялся 22 мая. Aquila находился в воздухе 106 минут, после чего успешно приземлился.

Разработчики заявили, что улучшили беспилотник, опираясь на прошлый неудачный опыт. Они установили на крылья дополнительные спойлеры, чтобы увеличить сопротивление и уменьшить подъёмную силу при посадке. Кроме того, самолёт оборудовали сотней новых датчиков для сбора данных, модифицированной системой автопилота, обновлёнными рациями и горизонтальным пропеллером.

Благодаря модификациям Aquila, как сообщается, поднялся в воздух вдвое быстрее, чем во время первого тестового полета.

По планам разработчиков, беспилотники от "Фейсбука" должны предоставить доступ к Интернету для 1,6 миллиарда людей, которые находятся на самых труднодоступных территориях.