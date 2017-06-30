Многие жители Крыма остались без Интернета

По сообщению издания "Крыминформ", авария на волоконно-оптической линии привела к перебоям со связью.

В министерстве внутренней политики, информации и связи республики сообщили, что авария произошла на волоконно-оптической линии на участке Темрюк — Керчь.

— Ограничен доступ к сети Интернет абонентов, находящихся в роуминге ООО "К-Телеком" (торговая марка WIN-mobile) и ООО "КТК Телеком" (торговая марка "Волна мобайл"), снижена скорость доступа к сети Интернет абонентов большинства интернет-провайдеров, а также ограничены междугородные телефонные соединения абонентов операторов фиксированной телефонной связи, — заявили сотрудники министерства.

Издание сообщает, что причиной аварии могло стать повреждение кабеля строителями трассы "Таврида". Однако представители подрядчика не предоставили никаких комментариев по данному вопросу.

— Аварийные бригады операторов связи выехали для устранения повреждения в кратчайшие сроки, восстановление услуг связи в полном объёме планируется до 18:00 сегодняшнего дня, — добавили в министерстве.