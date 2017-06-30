Соцсети в Германии будут штрафовать за игнорирование незаконных записей

Немецкий парламент одобрил законопроект, согласно которому социальные сети и другие крупные ресурсы обязаны своевременно удалять оскорбительные публикации пользователей. В противном случае им грозит штраф в размере до €50 млн, сообщает Би-би-си.

Под действие новой законодательной нормы попадают ресурсы с аудиторией более двух миллионов пользователей. Администрация таких площадок теперь обязана удалять записи с разжиганием ненависти, оскорблениями, клеветой, нападками на религию и конфиденциальными сведениями в течение 24 часов.

Немецкие власти обяжут администраторов крупных интернет-ресурсов удалять незаконный контент в течение 24 часов Фото © FaceToFace/REPORTER

В противном случае компаниям грозит штраф в размере до €50 млн, а ответственным лицам — до €5 млн. В некоторых случаях администраторам ресурсов будут предоставлять семь дней на проведение оценки спорной публикации.

Представители IT-индустрии и правозащитные организации уже осудили данную инициативу. Они заявили, что подобные временные ограничения заставят администраторов крупных ресурсов попросту удалять все подозрительные записи, опасаясь крупных штрафов.

— Мы считаем, что можно найти и лучшее решение, если правительство, гражданское общество и индустрия будут работать вместе. Закон в его нынешнем виде не поможет в решении этой важной социальной проблемы, — подчеркнули представители "Фейсбука".

Автором инициативы выступил федеральный министр Германии Хайко Маас. По его словам, без политического давления крупные ресурсы не будут выполнять свои обязательства по удалению неправомерного контента. Как отмечается, новый закон вступит в силу в октябре 2017 года.