Подросток разработал стиральную машину для слепых

Американский подросток Джек Дюплессис из города Луисвилл (штат Кентукки) усовершенствовал стиральную машину, чтобы ей могли пользоваться люди с нарушениями зрения.

Как сообщает Insider Louisville, 14-летнего программиста-самоучку озаботил тот факт, что практически вся современная бытовая техника не учитывает потребности слепых пользователей. Поэтому Дюплессис создал модуль Talking Laundry, который при помощи голосового синтезатора озвучивает настройки выбранных режимов в стиральной машине.

Американский подросток разработал устройство, которое позволит слепым людям самостоятельно пользоваться стиральной машиной Фото: © East News

Готовое устройство он отправил на тестирование в кентуккийскую школу для слепых. Отзывы, полученные в ходе испытаний, помогли ему доработать модуль. В частности, молодому программисту порекомендовали добавить в Talking Laundry возможность узнать, сколько времени осталось до конца стирки.

Ларри Скутчан, директор по исследованиям технологических продуктов из Американской типографии для слепых, сказал, что многие современные устройства практически бесполезны для людей с нарушениями зрения. По его словам, раньше ему всегда приходилось обращаться к помощи других членов своей семьи, чтобы воспользоваться стиральной машиной. Он также подчеркнул, что созданное подростком устройство действительно может помочь "очень многим людям".

— Независимость по-настоящему важна для людей, — отметил Скутчан, похвалив Дюплессиса за его изобретательность.