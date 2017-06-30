Telegram научился обходить блокировки

Пользователи могут настроить подключение к прокси-серверу по протоколу SOCKS5, зайдя в раздел Data & Storage. Кроме того, в мессенджере реализовали функцию быстрой отправки настроек соединения друзьям при помощи специальной ссылки.
В Telegram появилась функция "обхода цензуры"
Фото: © REUTERS/Dado Ruvic/File Photo
Как отметили разработчики, новая опция предназначена для "борьбы с цензурой". По их словам, они хотели предоставить пользователям технологии, которые "защищают их права на свободу слова и приватность".
Глава компании Павел Дуров пояснил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что возможность настройки прокси-серверов добавлена в Telegram для повышения устойчивости мессенджера к "потенциальным блокировкам в будущем — как на территории России, так и в других странах".
Помимо прочего, в обновлённом "Телеграме" был увеличен лимит участников в супергруппах (с 5 до 10 тыс.) и появился поиск пользователей по группам и каналам. Также владельцы групп теперь могут выдавать участникам частичные права, например на удаление сообщений или изменение списка администраторов.
Кроме того, в "Телеграме" появилась функция частичной блокировки пользователей. Как поясняют разработчики, это позволит, например, отключать возможность отправки стикеров либо ограничивать права собеседников только после того, как они выполнят определённые действия.
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