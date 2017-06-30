Telegram научился обходить блокировки

В мобильных версиях мессенджера Telegram для iOS и Android появилась поддержка прокси-серверов для обхода возможных блокировок. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Пользователи могут настроить подключение к прокси-серверу по протоколу SOCKS5, зайдя в раздел Data & Storage. Кроме того, в мессенджере реализовали функцию быстрой отправки настроек соединения друзьям при помощи специальной ссылки.

В Telegram появилась функция "обхода цензуры" Фото: © REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Как отметили разработчики, новая опция предназначена для "борьбы с цензурой". По их словам, они хотели предоставить пользователям технологии, которые "защищают их права на свободу слова и приватность".

Глава компании Павел Дуров пояснил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что возможность настройки прокси-серверов добавлена в Telegram для повышения устойчивости мессенджера к "потенциальным блокировкам в будущем — как на территории России, так и в других странах".

Помимо прочего, в обновлённом "Телеграме" был увеличен лимит участников в супергруппах (с 5 до 10 тыс.) и появился поиск пользователей по группам и каналам. Также владельцы групп теперь могут выдавать участникам частичные права, например на удаление сообщений или изменение списка администраторов.

Кроме того, в "Телеграме" появилась функция частичной блокировки пользователей. Как поясняют разработчики, это позволит, например, отключать возможность отправки стикеров либо ограничивать права собеседников только после того, как они выполнят определённые действия.