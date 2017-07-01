Sony покажет новый флагманский смартфон 31 августа

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Sony покажет новый флагманский смартфон 31 августа

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Фото: © sonymobile.com

Инсайдеры сообщили в китайской соцсети Weibo, что японские разработчики проведут презентацию девайса на выставке IFA в Берлине.

Согласно новым слухам, грядущее устройство получит безрамочный 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. В этом году смартфоны с такими экранами уже показали компании Samsung (Galaxy S8 и S8+) и LG (G6), пишет GSMArena. Других подробностей о новинке пока нет.

Помимо этого, японцы должны анонсировать ещё три девайса линейки Xperia. Так, если верить предыдущим утечкам, на выставке презентуют мощный смартфон XZ1, его уменьшенную копию XZ1 Compact и середнячок X1.

Также источники сообщают, что все три грядущих смартфона будут использовать некую новую технологию, связанную c работой камеры.

Sony покажет новый флагманский смартфон 31 августа

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