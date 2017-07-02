Автор "Вечного сияния чистого разума" снял фильм на iPhone 7

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Автор "Вечного сияния чистого разума" снял фильм на iPhone 7

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Кадр видео: youtube/Apple United Kingdom 

Новый короткометражный фильм Мишеля Гондри вышел на YouTube и рассказывает о поездке французской семьи на отдых.

Мишель Гондри, ставший известным благодаря фильму "Вечное сияние чистого разума", принял участие в рекламной кампании Apple, сняв короткометражный фильм на iPhone 7 Plus. История семьи, которая сталкивается с трудностями по пути на отдых, занимает около 10 минут и содержит множество сюрреалистических моментов, съёмка которых стала настоящим вызовом для команды.

Новинка получилась далёкой от современных канонов кино, а фокус зачастую делается не на сюжете, а на экспериментах в методах съёмки, доступных на смартфонах. Например, Мишель создал несколько сцен в покадровой съёмке, чтобы добавить им комичности.

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