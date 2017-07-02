Кенгуру стали проблемой для автопилота Volvo

Оказалось, что прыгающие перед автомобилем кенгуру вызывают сбои в работе искусственного интеллекта.

По информации The Guardian, компания Volvo во время испытания своего автопилота в Австралии наткнулась на неожиданную проблему — автомобили могут объехать практически любое животное, будь то собака, лось или корова, но оценить дистанцию до прыгающих на три метра в высоту огромных существ они не могут. В полёте автопилот оценивает их как нечто далёкое, а при приземлении думает, что объект резко приблизился.

Прыгающие перед автомобилем кенгуру вызывают сбои в работе искусственного интеллекта Фото: flickr.com/julie burgher

Теперь система отправится на доработку, чтобы успеть исправить подобное упущение за оставшиеся до запуска в производство 3–4 года.