Автор Cydia признал джейлбрейк мёртвым

Один из пионеров взлома iPhone и создатель открытого магазина приложений Cydia — Джей Фримен считает своё детище мёртвым.

Последний джейлбрейк для iOS вышел год назад, а выпуск новых версий остаётся под вопросом. И вот пионер взлома iPhone хакер Джей Фримен признал в своём микроблоге, что Cydia и джейлбрейк "мертвы". Главным препятствием на пути к взлому стала новая система безопасности, появившаяся в iOS 10.3 и более поздних версиях — её практически невозможно обойти, ведь Apple наняла лидеров хакерского сообщества в штат, и те закрыли дыры, которыми сами пользовались.

Автор Cydia считает культуру взлома iPhone мёртвой Кадр видео: youtube/Tenable

За появление такой защиты Apple стоит благодарить бывших взломщиков P0sixninja и Chronic, согласившихся работать в компании с начала 2016 года. Джошуа Хилл и Уилл Страфак смогли реализовать в iOS систему защиты Apollo, исключающую большинство путей для взлома, которыми они же раньше пользовались.

Хакеры Джонатан Здзярски, Джошуа Хилл и Уилл Страфак на службе Apple Коллаж: © L!FE Фото: © instagram.com/willstraf ©twitter.com/MacGeneration © twitter.com

Ещё один хакер и критик iOS — Джонатан Здзярски присоединился к отделу безопасности Apple весной 2017, так что компания не сдаёт позиции в стремлении ограничить взломщиков. Здзярски ответил на заявление Джея, но причину падения джейлбрейка видит в другом ключе: по его мнению система развилась настолько, что взлом ради новых функций не нужен — большинство из них уже есть в системе, а риски потери данных или денег со взломанных iPhone стал неоправданным.