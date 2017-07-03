Менеджера Apple признали виновным в незаконной координации цен на iPhone

Федеральная антимонопольная служба назначила административный штраф менеджеру по работе с розничными сетями ООО "Эппл Рус".

По мнению ведомства, сотрудник российской "дочки" Apple виновен в незаконной координации цен на "яблочные" смартфоны. Об этом пресс-служба ФАС сообщила агентству "Москва".

— Должностное лицо ООО "Эппл Рус" признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.32 КоАП (в редакции, действовавшей на момент совершения административного правонарушения), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. руб., — заявили в федеральной службе.

Напомним, в марте 2017 года ФАС также признала "Эппл Рус" виновной в регулировании цен на iPhone. Ведомство выявило, что компания координировала цены на пятое и шестое поколение своих смартфонов.