ФНС разрешила блокировать анонимайзеры до принятия соответствующего закона

Сотрудники федеральной налоговой службы смогут вносить в реестр ресурсы, благодаря которым пользователи обходят блокировки в Интернете, пишут "Известия".

Как сообщают журналисты, право блокировать анонимайзеры ведомство получило благодаря совместному приказу Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора. Однако стоит отметить, что соответствующий законопроект в настоящее время только рассматривается депутатами Госдумы.

Приказ уже вступил в силу 27 июня, его зарегистрировал Минюст России. Согласно документу Роскомнадзор должен блокировать страницы с детской порнографией, Роспотребнодзор — контент с пропагандой суицидов, ФНС отвечает за блокировку интернет-казино, а МВД обязано блокировать доступ к материалам о наркотиках.

В одном из пунктов приказа описано, как ФНС должна бороться с онлайн-казино. В частности, ведомство получило право блокировать все VPN-сервисы и анонимайзеры, так как в Интернете пока нет средств, предназначенных только для доступа к заблокированным онлайн-казино.

В интервью с "Известиями" замдиректора Координационного центра национального домена сети Интернет Сергей Копылов заявил, что выпущенный приказ незаконен, так как Госдума до сих пор не приняла законопроект о запрете анонимайзеров.

Напомним, 23 июня депутаты Госдумы приняли законопроект о запрете на посещение заблокированных сайтов с использованием прокси-серверов, VPN-сервисов и анонимайзеров в первом чтении. Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).