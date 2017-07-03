В WhatsApp появились новые удобные функции

Разработчики популярного мессенджера добавили в приложение две возможности: инструмент для изменения шрифта и опцию поиска эмодзи.

В прошлом году WhatsApp представил жирные, курсивные и зачёркнутые шрифты, а кроме того, написание fixedsys monospace. Однако большинство владельцев аккаунтов не знали об этой возможности. В версии WhatsApp 2.17.148 появилась настраиваемая панель инструментов, позволяющая легко изменить шрифты.

Опция поиска подходящих эмодзи появилась в WhatsApp Web несколько месяцев назад, а затем её добавили и в мобильную версию приложения. Новая функция помогает найти подходящий эмодзи по определённому запросу, сообщает AndroidPolice.

Обе новые возможности доступны в тестовом режиме для некоторых пользователей WhatsApp. Любой желающий оценить добавленные функции может присоединиться к официальному тесту бета-версии в Play Store или ожидать появления обновлений.