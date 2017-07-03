Meizu выпустила бюджетный смартфон за $100

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Meizu выпустила бюджетный смартфон за $100

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Фото © Twitter/vikram vikky 

Новое устройство серии Blue Charm в поликарбонатовом корпусе будет продаваться всего за шесть тысяч рублей по текущему курсу.

Meizu A5 получил 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 x 720 пикселей. Под крышкой разработчики установили четырёхъядерный процессор Mediatek MT6737 и 2 Гбайт оперативной памяти, сообщается на официальном сайте компании.

Объём внутренней памяти составляет всего 16 Гбайт, однако его можно расширить до 128 Гбайт при помощи microSD-карточки.

Разрешение основной камеры составило восемь мегапикселей, а фронтальной — пять мегапикселей. Девайс работает на ОС Android 6.0.1 с фирменной оболочкой Flyme 6.

Пока что девайс продаётся только в Китае всего за 103 доллара (около 6 тысяч рублей).

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