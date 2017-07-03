Meizu выпустила бюджетный смартфон за $100

Новое устройство серии Blue Charm в поликарбонатовом корпусе будет продаваться всего за шесть тысяч рублей по текущему курсу.

Meizu A5 получил 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 x 720 пикселей. Под крышкой разработчики установили четырёхъядерный процессор Mediatek MT6737 и 2 Гбайт оперативной памяти, сообщается на официальном сайте компании.

Meizu A5 Is Official In China With 2GB Of RAM, 5″ HD Display https://t.co/jSFgkvQMTG pic.twitter.com/IvIR90cjeS — vikram vikky (@vikrambenbita) 3 июля 2017 г.

Объём внутренней памяти составляет всего 16 Гбайт, однако его можно расширить до 128 Гбайт при помощи microSD-карточки.

Разрешение основной камеры составило восемь мегапикселей, а фронтальной — пять мегапикселей. Девайс работает на ОС Android 6.0.1 с фирменной оболочкой Flyme 6.

Пока что девайс продаётся только в Китае всего за 103 доллара (около 6 тысяч рублей).