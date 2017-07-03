Мужчина заплатит 1,5 миллиона рублей за использование дрона

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Мужчина заплатит 1,5 миллиона рублей за использование дрона

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Фото © Flickr/Andrew Turner

54-летний американец Джин Алан Карпентер был арестован за то, что его беспилотник оказался в непосредственной близости от пожарных самолётов.

Национальный лес Прескотт горел больше недели. Власти запретили в зоне пожара полёты для всех аппаратов, не занимающихся тушением огня. После того как Карпентер нарушил запрет, полиция обвинила его в незаконном использовании беспилотного летательного аппарата и в угрозе совершения тяжкого преступления.

Задержать преступника удалось благодаря случайному свидетелю. Мужчина рассказал, что увидел Карпентера рядом с белым фургоном в зоне тушения пожара. Полицейские изучили сайт, который ведёт Джин Алан, и обнаружили фотографии горящего леса, которые были сделаны с дрона.

Неудачливый любитель квадрокоптеров должен будет заплатить штраф в размере 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). Получит ли обвиняемый тюремный срок, станет понятно после судебного разбирательства, назначенного на 6 июля 2017 года.

Мужчина заплатит 1,5 миллиона рублей за использование дрона

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