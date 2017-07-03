Sony закроет популярный музыкальный сервис

Южнокорейская компания откажется от поддержки приложения TrackID, помогающего распознавать музыкальные композиции.

Пользователи TrackID получили уведомление, в котором сказано, что 15 сентября текущего года сервис прекратит свою работу. Некоторые эксперты предположили, что поддержка TrackID требует от Sony хранения слишком большого количества данных, заключения множества музыкальных сделок и постоянного обслуживания, а компания не может себе этого позволить.

Специалисты утверждают, что с 15 сентября 2017 года пользователи TrackID лишатся всех данных, которые хранились в приложении. Для того чтобы не потерять любимые песни и плейлисты, рекомендуется вручную скопировать их в другой музыкальный сервис.