Sony закроет популярный музыкальный сервис

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Sony закроет популярный музыкальный сервис

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Фото: © Sony Mobile Communications Inc.

Южнокорейская компания откажется от поддержки приложения TrackID, помогающего распознавать музыкальные композиции.

Пользователи TrackID получили уведомление, в котором сказано, что 15 сентября текущего года сервис прекратит свою работу. Некоторые эксперты предположили, что поддержка TrackID требует от Sony хранения слишком большого количества данных, заключения множества музыкальных сделок и постоянного обслуживания, а компания не может себе этого позволить.

Специалисты утверждают, что с 15 сентября 2017 года пользователи TrackID лишатся всех данных, которые хранились в приложении. Для того чтобы не потерять любимые песни и плейлисты, рекомендуется вручную скопировать их в другой музыкальный сервис.

Sony закроет популярнейший музыкальный сервис

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