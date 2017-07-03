Китайские власти заблокировали популярный сервис для обхода блокировок

Сервис GreenVPN прекратил работу в Китае по требованию местных властей. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, 1 июля администрация сервиса для обхода блокировок направила своим пользователям уведомление о прекращении обслуживания "в связи с получением уведомления от регулятора".

В Китае заблокировали популярный VPN-сервис Коллаж © L!FE Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

При этом GreenVPN по-прежнему отображается в китайском App Store, однако скачать приложение уже нельзя. Представители Apple никак не прокомментировали ситуацию.

Примечательно, что 1 июля в Поднебесной отмечалась 20-я годовщина передачи Гонконга под управление КНР. В этот же день несколько тысяч человек приняли участие в марше в поддержку демократии. Связана ли блокировка популярного VPN-сервиса с этим событием — неизвестно.