Вступление в силу "пакета Яровой" отложат на пять лет

Правительство может перенести вступление в силу пакета антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова с 2018 года на 2023 год.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит отзыв на законопроект, который составлен сенатором Антоном Беляковым и депутатом Олегом Шеиным, в котором они и предложили отсрочить его вступление в силу, сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкие к комиссии источники.

Эксперты отметили, что считают слишком коротким заложенный в законопроекте переходный период на подготовку, так как в данном случае необходимо учесть размер затрат на исполнение закона.

Пакет антитеррористических законов, предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был подписан президентом в июле 2016 года. С июля 2018 года операторы связи должны сохранять до полугода письма, файлы, голосовой и другой трафик своих клиентов.