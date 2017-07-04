Вступление в силу "пакета Яровой" отложат на пять лет

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит отзыв на законопроект, который составлен сенатором Антоном Беляковым и депутатом Олегом Шеиным, в котором они и предложили отсрочить его вступление в силу, сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкие к комиссии источники.
Эксперты отметили, что считают слишком коротким заложенный в законопроекте переходный период на подготовку, так как в данном случае необходимо учесть размер затрат на исполнение закона.
Пакет антитеррористических законов, предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был подписан президентом в июле 2016 года. С июля 2018 года операторы связи должны сохранять до полугода письма, файлы, голосовой и другой трафик своих клиентов.
Вступление в силу "пакета Яровой" могут отложить на пять лет
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