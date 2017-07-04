Компания Uber поспорила с генеральным адвокатом Европейского суда

В компании оспорили утверждение представителей Европейского суда о том, что услуги, предоставляемые сервисом, — незаконны.

Раннее генеральный адвокат Европейского суда заявил, что незаконные перевозки, которые совершает UberPOP, могут рассматриваться как преступление. Европейский суд уже начал рассмотрение дела Uber, чтобы внести ясность: является ли Uber транспортной компанией или технологическим сервисом, как утверждают в Uber.

"Мы знаем о заявлении Европейского суда и ожидаем окончательного решения по этому делу. Случай, который рассматривается в суде, относится к французскому законодательству 2014 года и затрагивает одноранговые услуги, предоставление которых мы прекратили в 2015 году. Сегодня Uber работает только с профессиональными лицензированными водителями", — заявил пресс-секретарь Uber изданию Reuters.

Если суд примет сторону Uber, это позволит компании легче работать во всех странах Европейского союза. Если же суд признает Uber транспортной компанией, то это приведёт к тому, что на сервис распространятся очень строгие правила ЕС.