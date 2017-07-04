Дроны присмотрят за российскими могилами

В Подмосковье начал работать онлайн-сервис ритуальных услуг. Об этом разработчики заявили на пресс-конференции в столице.

Основатели российского IT-стартапа "Честный агент" рассказали, как их разработка поможет избежать традиционных проблем в сфере ритуальных услуг.

По словам директора по развитию компании Павла Соснового, использование IT-технологий позволит искоренить коррупцию на этом рынке, сведя к минимуму человеческий фактор. Кроме того, IT-подход должен исправить завышенные цены на услуги и несоблюдение норм захоронений.

Разработчики отметили, что при помощи специального сайта пользователи смогут выбрать пакет необходимых ритуальных услуг, а затем подписать договор и оплатить всё банковской картой. То же самое можно сделать и в одном из нескольких подмосковных офисов.

Кроме того, основатель стартапа заявил, что в будущем компания запустит функцию присмотра за могилами при помощи квадрокоптеров. Это обусловлено нехваткой "фактчекинга": некоторые пользователи хотят видеть, выполнили ли подрядчики заказанные услуги.