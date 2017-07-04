Основатели российского IT-стартапа "Честный агент" рассказали, как их разработка поможет избежать традиционных проблем в сфере ритуальных услуг.
По словам директора по развитию компании Павла Соснового, использование IT-технологий позволит искоренить коррупцию на этом рынке, сведя к минимуму человеческий фактор. Кроме того, IT-подход должен исправить завышенные цены на услуги и несоблюдение норм захоронений.
Разработчики отметили, что при помощи специального сайта пользователи смогут выбрать пакет необходимых ритуальных услуг, а затем подписать договор и оплатить всё банковской картой. То же самое можно сделать и в одном из нескольких подмосковных офисов.
Кроме того, основатель стартапа заявил, что в будущем компания запустит функцию присмотра за могилами при помощи квадрокоптеров. Это обусловлено нехваткой "фактчекинга": некоторые пользователи хотят видеть, выполнили ли подрядчики заказанные услуги.
Дроны присмотрят за российскими могилами
Фото © РИА Новости/Денис Гуков
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