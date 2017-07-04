Суд заморозил счета компании LeEco за долги

Китайский суд заморозил активы холдинга Leshi Internet Information & Technology, в который входит LeEco и несколько дочерних компаний. Об этом сообщает Financial Times.

Помимо активов были арестованы счета основателя компании Цзя Юэтина и его жены Гану Вэй. Причиной стал иск о пропущенных процентных платежах, поданный China Merchants Bank. Компания задерживала выплаты по кредитам, выделенным подразделениям LeEco, занимавшимся разработкой и производством смартфонов, смарт-часов и других гаджетов.

Компания LeEco оказалась на грани банкротства Фото © RETUERS/Beck Diefenbach

По данным FT, общая сумма задолженности составляет 1,24 млрд юаней (около $180 млн). Как отмечает издание, заморозка активов грозит LeEco потенциальным банкротством, поскольку аналогичные иски могут подать и другие кредиторы компании.

В ноябре 2016 года Цзя Юэтин в своём письме сотрудникам признался, что компания столкнулась с нехваткой средств из-за слишком быстрого расширения бизнеса во многих направлениях. Тогда глава LeEco заявил о необходимости сокращения расходов и пообещал установить себе зарплату в размере одного юаня до выхода из кризиса.

В марте 2017 года компания выставила на продажу около 20 гектаров земли с недвижимостью в Кремниевой долине. Вырученные $260 млн LeEco надеялась потратить на погашение долгов перед поставщиками и партнёрами.

Агентство Reuters тогда сообщало, что в рамках оптимизации бюджета компания уволила как минимум половину сотрудников своего американского подразделения. Если в мае 2016 года штат насчитывал около одной тысячи работников, то уже к октябрю их количество снизилось до 500 человек.