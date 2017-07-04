В Telegram для Windows Phone появились звонки

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В Telegram для Windows Phone появились звонки

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Фото © Flickr/Marco Verch

Разработчики Telegram обновили версию мессенджера для операционной системы Windows Phone.

Как отмечает ресурс MSPowerUser, теперь пользователи "винфонов" смогут совершать голосовые вызовы и принимать их от других пользователей приложения. Звонки доступны во вкладке Calls, появившейся на главной странице мессенджера. Там же можно ознакомиться с историей вызовов и информацией о каждом сеансе связи.

Для того чтобы позвонить другому пользователю, достаточно нажать соответствующую кнопку в его профиле. Принцип работы функции не отличается от других платформ.

Напомним, возможность совершать голосовые вызовы в мобильной версии Telegram появилась 12 марта 2017 года. Два месяца спустя функция была официально запущена для всех платформ, кроме Windows Phone.

Версия Telegram для платформы Windows Phone получила поддержку голосовых вызовов

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