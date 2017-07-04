В Telegram для Windows Phone появились звонки

Разработчики Telegram обновили версию мессенджера для операционной системы Windows Phone.

Как отмечает ресурс MSPowerUser, теперь пользователи "винфонов" смогут совершать голосовые вызовы и принимать их от других пользователей приложения. Звонки доступны во вкладке Calls, появившейся на главной странице мессенджера. Там же можно ознакомиться с историей вызовов и информацией о каждом сеансе связи.

Для того чтобы позвонить другому пользователю, достаточно нажать соответствующую кнопку в его профиле. Принцип работы функции не отличается от других платформ.

Напомним, возможность совершать голосовые вызовы в мобильной версии Telegram появилась 12 марта 2017 года. Два месяца спустя функция была официально запущена для всех платформ, кроме Windows Phone.