Сколько денег россияне тратят на стикеры

Эксперты "Яндекса. Деньги" посчитали, сколько российские пользователи тратят на цифровые товары в соцсетях. В среднем по стране каждый владелец аккаунта совершает 3,8 платежа за полгода.

Владельцы аккаунтов в соцсетях оплачивают игры, подарки, смайлики, стикеры и оценки, которые можно поставить другим пользователям. Кроме того, тратят деньги на премиум-аккаунты, места в топе рейтингов, невидимый режим и возможность узнать, кто посещал страницу.

За последние полгода число платежей выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Россияне потратили на 23% больше средств на такие сервисы, как "ВКонтакте", "Одноклассники", "Мой мир", "Живой журнал", "Миртесен", "Фотострана".

Как выяснили специалисты, в среднем за один раз пользователи Сети тратят 660 рублей. Жители северо-запада России отличились самым высоким средним чеком — 841 рубль. Пользователи с Дальнего Востока тратят за один раз в среднем меньше всего — 371 рубль.