Владельцы аккаунтов в соцсетях оплачивают игры, подарки, смайлики, стикеры и оценки, которые можно поставить другим пользователям. Кроме того, тратят деньги на премиум-аккаунты, места в топе рейтингов, невидимый режим и возможность узнать, кто посещал страницу.
За последние полгода число платежей выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Россияне потратили на 23% больше средств на такие сервисы, как "ВКонтакте", "Одноклассники", "Мой мир", "Живой журнал", "Миртесен", "Фотострана".
Как выяснили специалисты, в среднем за один раз пользователи Сети тратят 660 рублей. Жители северо-запада России отличились самым высоким средним чеком — 841 рубль. Пользователи с Дальнего Востока тратят за один раз в среднем меньше всего — 371 рубль.
Сколько денег россияне тратят на стикеры
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