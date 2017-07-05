Мужчина больше года копирует селфи дочери в Instagram

Мужчина уже 15 месяцев делает селфи, в точности копируя снимки девушки, и за это время набрал более 143 тысяч подписчиков.
В одном из последних постов Мартин попросил пользователей Сети не подписываться на него, если они не могут быть добры к его дочери. Он отметил, что его аккаунт посвящён любви, а не ненависти.
"Кейси получает множество посланий, полных ненависти. То, чем я занимаюсь, — это небольшой урок о социальных медиа и развлечение для моей семьи. Если вы не будете добры к моей дочери, пожалуйста, отпишитесь от меня", — написал Берр.
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