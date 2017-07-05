Мужчина больше года копирует селфи дочери в Instagram

Пользователь "Инстаграма" по имени Берр Мартин прославился в соцсети благодаря подражанию на фото своей дочери.

Мужчина уже 15 месяцев делает селфи, в точности копируя снимки девушки, и за это время набрал более 143 тысяч подписчиков.

Публикация от Burr Martin (@therealburrmartin) Июн 21 2017 в 5:58 PDT

В одном из последних постов Мартин попросил пользователей Сети не подписываться на него, если они не могут быть добры к его дочери. Он отметил, что его аккаунт посвящён любви, а не ненависти.

"Кейси получает множество посланий, полных ненависти. То, чем я занимаюсь, — это небольшой урок о социальных медиа и развлечение для моей семьи. Если вы не будете добры к моей дочери, пожалуйста, отпишитесь от меня", — написал Берр.

Публикация от Burr Martin (@therealburrmartin) Июн 3 2017 в 3:00 PDT

After all that happened this week, I thought we could just use a laugh. Have a great, safe weekend everyone! #selfiedad #eyebrowgame #nailedit Публикация от Burr Martin (@therealburrmartin) Май 26 2017 в 4:58 PDT

Публикация от Burr Martin (@therealburrmartin) Мар 8 2017 в 6:33 PST

Публикация от Burr Martin (@therealburrmartin) Янв 18 2017 в 5:31 PST

Публикация от Burr Martin (@therealburrmartin) Янв 18 2017 в 5:26 PST