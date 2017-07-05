Предприятие "Защитаинфотранс" создало специальную технологию, помогающую идентифицировать беспилотники, и оно же займётся постановкой дронов на учёт.
Идентификация дронов осуществляется с помощью технологии радиочастотных меток (RFID-меток). Установленные на корпус беспилотника радиосети позволят специалистам получить информацию об устройстве и его владельце с расстояния до 300 метров.
Россиян обязали регистрировать дроны тяжелее 250 граммов
При этом на сайте организации "Защитаинфотранс" нет ни строчки о том, как именно владельцы беспилотных летательных аппаратов обязаны регистрировать свои устройства. В частности, обладателям квадрокоптеров до сих пор не объяснили, при каких условиях (онлайн или оффлайн) будет проходить регистрация. Однако уже известно, что штраф за нелегальный дрон уже есть.
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