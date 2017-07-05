С 5 июля 2017 года в России вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, согласно которым владельцы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) весом от 250 граммов до 30 килограммов обязаны регистрировать устройства.

Предприятие "Защитаинфотранс" создало специальную технологию, помогающую идентифицировать беспилотники, и оно же займётся постановкой дронов на учёт.

Идентификация дронов осуществляется с помощью технологии радиочастотных меток (RFID-меток). Установленные на корпус беспилотника радиосети позволят специалистам получить информацию об устройстве и его владельце с расстояния до 300 метров.

Россиян обязали регистрировать дроны тяжелее 250 граммов

При этом на сайте организации "Защитаинфотранс" нет ни строчки о том, как именно владельцы беспилотных летательных аппаратов обязаны регистрировать свои устройства. В частности, обладателям квадрокоптеров до сих пор не объяснили, при каких условиях (онлайн или оффлайн) будет проходить регистрация. Однако уже известно, что штраф за нелегальный дрон уже есть.