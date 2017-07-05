Хакеры украли миллионы долларов с крупной биржи биткоинов

Злоумышленники взломали четвёртую по величине биржу биткоинов в мире, сообщает издание Brave new coin.

Крупнейшая в Южной Корее биржа биткоинов и эфира Bithumb подверглась хакерской атаке. По последним данным, объём украденных средств уже превысил миллионы долларов.

Злоумышленникам удалось получить доступ к 31 тысяче аккаунтов. Помимо денег они могли видеть личные данные, номера телефонов и электронные адреса.

По словам сотрудников биржи, взлом коснулся только трёх процентов клиентов. Руководство Bithumb также утверждает, что хакеры взломали компьютер сотрудника, а не добрались до системы обмена криптовалюты.

Некоторым пользователям уже пообещали возместить часть украденных средств (не больше 870 долларов). Остальные же убытки разработчики намерены вернуть после того, как они получат более детальную информацию о взломе. Для этого представители биржи написали в прокуратуру и агентство кибербезопасности Южной Кореи.