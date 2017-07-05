В Сеть утекли снимки планшета Nokia

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В Сеть утекли снимки планшета Nokia

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Фото © REUTERS/Kacper Pempel

Производство устройства под названием Mercury должно было начаться ещё в 2014 году, однако "таблетка" так и не увидела свет.

По данным издания windowsblogitalia, девайс должен был работать на ОС Windows RT, однако выпуск планшета по неизвестным причинам сорвался.

Тем не менее журналистам удалось узнать некоторые характеристики Nokia Mercury. Под экраном находился процессор Intel Atom Z3795, а также 1 или 2 Гбайт оперативной памяти.

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