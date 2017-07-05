В Сеть утекли снимки планшета Nokia

Производство устройства под названием Mercury должно было начаться ещё в 2014 году, однако "таблетка" так и не увидела свет.

По данным издания windowsblogitalia, девайс должен был работать на ОС Windows RT, однако выпуск планшета по неизвестным причинам сорвался. Nokia Mercury pic.twitter.com/bdawEFRFD4 — Глинкин Алексей (@SaylerTime) 5 июля 2017 г. Тем не менее журналистам удалось узнать некоторые характеристики Nokia Mercury. Под экраном находился процессор Intel Atom Z3795, а также 1 или 2 Гбайт оперативной памяти.