Чатбот Zo, который был создан специалистами Microsoft, научился обходить запреты, заложенные в настройках. Искусственный интеллект, несмотря на приказ разработчиков, начал обсуждать религию и политику.

Во время беседы на тему здоровья Zo внезапно заговорил о Коране, назвав его "крайне жестоким". Затем бот нехотя ответил на вопрос об Усаме бен Ладене, заявив, что его захват стал результатом "многих лет сбора разведданных сразу нескольких администраций".

Представители Microsoft утверждают, что ошибка, которая позволила ИИ обойти цензуру, уже исправлена. Специалисты отметили, что чатбот должен отказываться от обсуждения религии и политики и просить сменить тему. Однако изредка система может давать сбой.