Абитуриенты получили из университета письма с дополненной реальностью

Китайский Северо-Западный политехнический университет отправил будущим студентам извещения о зачислении, встроив в письма технологию дополненной реальности.

Чтобы ознакомиться с дополнительным контентом, абитуриенты могут воспользоваться камерой своего смартфона, на котором установлен популярный в Китае мессенджер WeChat. После установки специального приложения на экране устройства появится история университета.

Представители учебного заведения отметили, что таким образом хотели подчеркнуть увлечённость университета передовыми технологиями.

"Хотя уведомление о зачислении — это всего лишь лист бумаги, умело внедрённая технология дополненной реальности показывает передовой темперамент и чувство гордости университета", — заявил Се Дан, заместитель директора приёмной комиссии Северо-Западного политехнического университета.