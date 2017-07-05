Чтобы ознакомиться с дополнительным контентом, абитуриенты могут воспользоваться камерой своего смартфона, на котором установлен популярный в Китае мессенджер WeChat. После установки специального приложения на экране устройства появится история университета.
University issues China's first letter of acceptance using AR https://t.co/Vc7JujDJbp pic.twitter.com/aVbDaeY5j1— People's Daily,China (@PDChina) 5 июля 2017 г.
Представители учебного заведения отметили, что таким образом хотели подчеркнуть увлечённость университета передовыми технологиями.
"Хотя уведомление о зачислении — это всего лишь лист бумаги, умело внедрённая технология дополненной реальности показывает передовой темперамент и чувство гордости университета", — заявил Се Дан, заместитель директора приёмной комиссии Северо-Западного политехнического университета.
Абитуриенты получили из университета письма с дополненной реальностью
Фото: © ORIENTAL NETWORK/WEIBO
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