Facebook судится с американскими властями

Компания Facebook судится с федеральными правоохранительными органами США за возможность уведомлять своих пользователей о передаче конфиденциальных данных американским властям. Об этом сообщает BuzzFeed.

Руководство компании не устраивает, что спецслужбы имеют право запретить информирование пользователей, на имя которых пришёл запрос на раскрытие информации. По мнению представителей социальной сети, действия правоохранительных органов дважды нарушают Первую поправку американской конституции, гарантирующую свободу слова.

Facebook пытается получить право на уведомление пользователей о том, что на их имя прошёл запрос от спецслужб

Facebook пытается поставить правомерность указа о неразглашении под сомнение, а также надеется выяснить, могут ли пользователи, чья анонимность находится под угрозой, оспаривать ордеры.

Правозащитник Артур Спитцер считает, что действия спецслужб нарушают ещё и Четвёртую поправку, которая запрещает необоснованные обыски. Согласно этой законодательной норме, правоохранители обязаны сообщать обо всех предметах, изымаемых в интересах следствия.

— Широта полномочий сейчас такова, как будто силовики уносят из чьего-то дома все документы и фотографии, чтобы прокурор мог внимательно изучить их на досуге в поисках доказательств, — заявил Спитцер.

Как отмечает BuzzFeed, последние документы, связанные с судебным разбирательством, датируются 30 июня. Тогда социальную сеть поддержали восемь технологических гигантов, включая Microsoft, Apple и Google, а также группа правозащитников и адвокатов. Согласно судебной информации, рассмотрение дела по существу начнётся в сентябре 2017 года, однако конкретная дата не называется.