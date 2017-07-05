Звуковой сигнал заменит бумажные билеты

Компания Ticketmaster совместно со стартапом Lisnr разрабатывает технологию, которая позволит использовать высокочастотные звуковые сигналы в качестве билета. Об этом сообщает Venture Beat.

Сигнал частотой от 18,7 до 19,2 килогерц может быть воспроизведён с любого мобильного устройства — например, со смартфона. Для этого гаджет необходимо поднести к специальному сканеру, который считает информацию о билете и тем самым подтвердит личность посетителя.

В течение ближайших четырёх лет звуковые сигналы могут заменить традиционные бумажные билеты

Как утверждают создатели, их технология не требует использования беспроводного доступа в Интернет, Bluetooth-интерфейса или NFC-модуля. Единственное, что понадобится для применения разрабатываемых ими билетов, — это смартфон под управлением Android или iOS, а также сканер, анализирующий звуковые сигналы.

В настоящий момент Ticketmaster и Lisnr ищут способ повысить безопасность технологии. При этом представители компаний отмечают, что внедрение их разработки потребует "относительно малых затрат". Готовая версия продукта появится в течение ближайших четырёх лет.