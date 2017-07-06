"Яндекс" разрабатывает собственную умную колонку

Компания "Яндекс" приступила к работе над созданием домашнего голосового помощника, который станет аналогом таких устройств, как Google Home и Amazon Echo.

"Яндекс" уже больше года готовится к созданию голосового помощника — колонки. При разработке гаджета использовали технологии компании: распознавание и синтез речи, искусственный интеллект и диалоговые системы. Пока неизвестно, какие именно функции получит устройство, сообщают "Ведомости".

Представители компании подтвердили, что прототип колонки под названием Аrtificial Intelligence speaker действительно существует. При этом в "Яндексе" не сообщили, будет ли гаджет синхронизирован с сервисом "Яндекс. Музыка".

Напомним, помимо Google и Amazon, свою умную колонку представили компании Apple и Alibaba. Кроме того, корпорация Samsung также работает над собственным аналогом колонки — голосового ассистента.