Записка на стекле дорогого авто умилила Интернет

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Записка на стекле дорогого авто умилила Интернет

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Фото © Flickr/Brett Levin

Пользователь Reddit Doc_Toboggan опубликовал на сайте фотографию записки, которую он обнаружил у себя в автомобиле. Оказалось, что сосед автора поста просто хотел поделиться с ним трогательной историей.
Usually when people leave notes on my car they aren't as heartwarming

"Мой сын недавно начал смотреть фильмы серии "Трансформеры". Сыну четыре года, и он несколько раз ударил по вашей машине, чтобы разбудить её (простите). Мы сделали несколько фотографий с вашим авто, и он был просто счастлив (и, возможно, это исказило его восприятие реальности на ближайшие десять лет)", — было сказано в записке.

Doc_Toboggan отметил, что на его ярко-синем Dodge Challenger есть эмблема Autobot, так что неудивительно, что ребёнок принял её за настоящего трансформера.

Comment from discussion Usually when people leave notes on my car they aren't as heartwarming.

"Чудесная машина! И ещё более чудесная история", — написал один из комментаторов.

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