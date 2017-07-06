Записка на стекле дорогого авто умилила Интернет

Пользователь Reddit Doc_Toboggan опубликовал на сайте фотографию записки, которую он обнаружил у себя в автомобиле. Оказалось, что сосед автора поста просто хотел поделиться с ним трогательной историей.

"Мой сын недавно начал смотреть фильмы серии "Трансформеры". Сыну четыре года, и он несколько раз ударил по вашей машине, чтобы разбудить её (простите). Мы сделали несколько фотографий с вашим авто, и он был просто счастлив (и, возможно, это исказило его восприятие реальности на ближайшие десять лет)", — было сказано в записке.

Doc_Toboggan отметил, что на его ярко-синем Dodge Challenger есть эмблема Autobot, так что неудивительно, что ребёнок принял её за настоящего трансформера.

"Чудесная машина! И ещё более чудесная история", — написал один из комментаторов.