Названа дата выхода мини-версии LG G6

По словам инсайдера Эвана Бласса, "облегчённая" версия флагманского смартфона поступит в продажу уже в этом месяце.

Если верить источнику, презентация мини-версии G6 состоится 11 июля 2017 года в Польше. Класс заявил, что грядущий смартфон получит название LG Q6.

Устройство получит 5,4-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Под экраном расположится 3 Гбайт оперативной памяти. Также инсайдер рассказал, что разрешение основной камеры LG Q6 составит 13 мегапикселей.

Остальные подробности о грядущем девайсе разработчики должны раскрыть на презентации.

Презентация мини-версии LG G6 состоится 11 июля 2017 года Фото © LG Electronics

Напомним, в середине июня компания LG Electronics анонсировала ещё одну версию своего флагмана G6 — смартфон G6+.