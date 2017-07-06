Facebook создаст собственный видеочат

Как отмечают в источнике, приложение недавно было продемонстрировано сотрудникам "Фейсбука". Bonfire планируют запустить к осени текущего года — после того как программа пройдёт бета-тестирование, сообщает The Verge.
Интересно, что Bonfire — это не единственное автономное видеоприложение, над которым работает "Фейсбук". Ранее сотрудникам компании была презентована программа под названием Talk. Инсайдеры сообщили, что приложение предназначено для общения со старшими родственниками: родителями, бабушками и дедушками.
Facebook создаст собственный групповой видеочат
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