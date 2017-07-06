Создан сверхдешёвый 3D-принтер

Компания Kodama планирует выпускать 3D-принтеры стоимостью всего 99 долларов (5,9 тысячи рублей).

"Мы создали высококачественный доступный 3D-принтер, интерфейс которого пользователь может настраивать самостоятельно. Наш продукт делает 3D-печать простой и доступной для всех: и для профессиональных дизайнеров, и для студентов", — заявили представители компании Kodama.

Создатели нового 3D-принтера организовали кампанию на Kickstarter и почти набрали необходимую сумму в 100 тысяч долларов (за 22 дня до конца сборов они получили 753 тысячи долларов). Разработчики обещают интегрированные VR-технологии, качественную работу и привлекательный дизайн за 99 долларов.

Помимо всего прочего, в рамках компании желающие могут приобрести устройство Obsidian Deluxe за 249 долларов, которое получило дополнительные функции, такие как умный ЖК-экран, встроенная камера и многое другое.