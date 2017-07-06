Новый вирус крадёт деньги с помощью MMS от друзей

Специалисты компании Group-IB предупредили об обнаружении нового вируса, который распространяется через ММС-сообщения и ворует деньги с банковских карт жертв. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Специалисты зафиксировали распространение вредоносной программы 5 июля, а потому троян пока отсутствует в сигнатурах антивирусов и может незаметно заражать устройства жертв.

Вирус-вымогатель распространяется посредством ММС-сообщений, рассылаемых контактам из адресной книги пострадавшего пользователя. В таком послании содержится реальное имя получателя, взятое из памяти устройства, и ссылка на "фото". В случае перехода по указанному адресу на смартфон жертвы загружается программа с расширением .apk.

После заражения вирус запрашивает баланс с номера СМС-банкинга и переводит деньги на счета, подконтрольные злоумышленникам. При этом вредоносная программа перехватывает все входящие сообщения, а потому жертва атаки не получает уведомлений о снятии средств.

Помимо прочего, вирус отображает на заражённых устройствах фейковое окно браузера, визуально похожее на страницу авторизации банковских приложений. Если ввести в него данные карты, деньги будут напрямую отправлены хакерам.

В дальнейшем вредоносное ПО также начинает рассылать себя по списку контактов жертвы. Кроме того, специалистам известны случаи, когда вирус полностью блокировал заражённый смартфон.