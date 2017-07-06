Google может получить ещё один рекордный штраф

Европейские антимонопольные органы могут назначить Google новый штраф по поводу злоупотребления доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем. Об этом сообщает Reuters.

Дело было возбуждено после получения жалоб от российского IT-гиганта "Яндекс", американской компании Disconnect и португальского магазина приложений Aptoide. Основные претензии связаны с тем, что Google требует предустановки поиска и браузера по умолчанию в ответ на доступ к другим своим приложениям.

Google грозит новый штраф, сумма которого может побить предыдущий рекорд Фото: © flickr.com/photos/sergesegal

В настоящий момент Еврокомиссия сформировала экспертную группу, которая изучает ОС Android и магазин Android на предмет выявления нарушений антимонопольного законодательства ЕС. По информации собеседников агентства, знакомых с ходом расследования, новый штраф может превысить сумму в 2,4 млрд евро.

По словам независимого финансового аналитика Ричарда Виндзора, тяжбы с антимонопольными органами сильно вредят благополучию компании, поскольку основную прибыль она получает от демонстрации рекламных объявлений AdSense.

— Если Google будет вынужден отвязать Google Play от других своих сервисов, производители смартфонов и мобильные операторы получат возможность устанавливать на устройства приложения по своему усмотрению. Это потенциально может привести к снижению уровня использования сервисов Google, — отметил Виндзор.

Регулятор планирует вынести решение до конца 2017 года. Представители Еврокомиссии отказались от комментариев.

Напомним, в конце июня 2017 года Google была оштрафована на 2,42 млрд евро из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке поисковых систем. Эта сумма стала крупнейшим штрафом для компании за всю её историю.