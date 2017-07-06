Google может получить ещё один рекордный штраф

Дело было возбуждено после получения жалоб от российского IT-гиганта "Яндекс", американской компании Disconnect и португальского магазина приложений Aptoide. Основные претензии связаны с тем, что Google требует предустановки поиска и браузера по умолчанию в ответ на доступ к другим своим приложениям.
Google грозит новый штраф, сумма которого может побить предыдущий рекорд
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В настоящий момент Еврокомиссия сформировала экспертную группу, которая изучает ОС Android и магазин Android на предмет выявления нарушений антимонопольного законодательства ЕС. По информации собеседников агентства, знакомых с ходом расследования, новый штраф может превысить сумму в 2,4 млрд евро.
По словам независимого финансового аналитика Ричарда Виндзора, тяжбы с антимонопольными органами сильно вредят благополучию компании, поскольку основную прибыль она получает от демонстрации рекламных объявлений AdSense.
— Если Google будет вынужден отвязать Google Play от других своих сервисов, производители смартфонов и мобильные операторы получат возможность устанавливать на устройства приложения по своему усмотрению. Это потенциально может привести к снижению уровня использования сервисов Google, — отметил Виндзор.
Регулятор планирует вынести решение до конца 2017 года. Представители Еврокомиссии отказались от комментариев.
Напомним, в конце июня 2017 года Google была оштрафована на 2,42 млрд евро из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке поисковых систем. Эта сумма стала крупнейшим штрафом для компании за всю её историю.
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