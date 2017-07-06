Культовая оптика вернётся в смартфоны Nokia

Компания HMD Global, владеющая правами на производство смартфонов под брендом Nokia, объявила о продолжении сотрудничества с немецким производителем оптики Zeiss. Об этом Лайфу рассказали представители компаний.

В рамках достигнутого соглашения производители намерены "совместно разработать новые стандарты качества съёмки для всей индустрии".

— Обе компании объединяют амбиции серьёзно улучшить качество съёмки на смартфонах во всех аспектах — от программного обеспечения и сервисов до качества экрана и оптики, — говорится в сообщении компаний.

Как отмечается, партнёрство Nokia и Zeiss началось более 10 лет назад. Благодаря сотрудничеству компаний появились первые в мире мультимегапиксельные камеры, а также было разработано несколько фотофлагманов, включая Nokia 808 PureView и Nokia Lumia 1020 с 41-мегапиксельным сенсором и оптикой Carl Zeiss.

— Сотрудничество HMD Global с Zeiss для работы над смартфонами Nokia удивит потребителей инновационным и качественным подходом к работе с изображениями. Наше сотрудничество основано на многолетнем опыте совместной работы, и мы вместе готовы к самым смелым новациям в области мобильной съёмки, — заявил Маттиас Метц, член совета директоров Zeiss Group.

По данным ресурса GSMArena, первым оптику Zeiss получит смартфон Nokia 9. Как утверждают инсайдеры, устройство будет оснащено двойной 13-мегапиксельной камерой. Релиз аппарата ожидается в третьем квартале 2017 года.