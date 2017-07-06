В Татарстане запустили криптовалюту, обеспеченную мясом племенных быков

В Республике Татарстан появилась цифровая валюта, стоимость которой привязана к цене на мясо племенных быков. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Новая криптовалюта получила название "иткоин" (от татарского "ит" — "мясо"). По словам создателя валюты Дениса Рындина, привязка к стоимости мяса позволит избежать резких скачков курса.

— Низкая волатильность позволит применять иткоин в расчётах — своего рода товарно-бартерные отношения, в которых все участники процесса защищены, — заявил Рындин.

Как пояснил разработчик, бизнес будет построен на основе технологии блокчейн. С её помощью можно будет не только обеспечить надёжность криптовалюты, но отслеживать состояние здоровья чипированных быков в режиме реального времени.

Кроме того, покупатели смогут узнать всю историю мяса по QR-коду в магазине. Создатель "иткоина" уверен, что такая прозрачность процесса повысит надёжность инвестиций в сельское хозяйство.