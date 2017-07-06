Число заявок на перенос номера достигло 10 миллионов

Число абонентов, обратившихся к услуге переноса номера мобильного телефона, достигло отметки в 10 миллионов. Десятимиллионная заявка была зарегистрирована в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Федерального агентства связи (Россвязь).

Как отмечает глава Россвязи Олег Духовницкий, с момента запуска услуги количество желающих воспользоваться ей стабильно растёт. Согласно статистике ФГУП ЦНИИС, за один только неполный 2017 год заявки оставили более 2,3 млн абонентов.

— За последние 2,5 месяца в базу данных перенесённых абонентских номеров заведено около 1 миллиона заявок на перенос номера, что значительно опережает показатели прошлого года и наглядно демонстрирует востребованность услуги абонентами, — цитирует пресс-служба слова Духовницкого.

Представители ведомства также напоминают, что к базе данных перенесённых абонентских номеров подключены все действующие операторы мобильной связи (более 40 компаний), а также ряд операторов фиксированной связи, банков, контент-провайдеров и SMS-провайдеров — всего более 450 организаций.

Услуга переноса номера мобильного телефона была запущена в России 1 декабря 2013 года. По состоянию на 6 июля 2017 года общее число удовлетворённых заявок составило более 6 миллионов.