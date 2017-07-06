Владелец LeEco пообещал погасить долги

Основатель LeEco Цзя Юэтин попросил у кредиторов компании отсрочку и пообещал выплатить все долги. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно официальному заявлению компании, Юэтин покинет должность генерального директора холдинга Leshi Internet Information & Technology Corp., чтобы сосредоточиться на развитии автомобильного подразделения LeEco, занимающегося разработкой электрокара Faraday Future.

Я искренне прошу всех дать LeEco небольшую отсрочку, чтобы у автомобильного бизнеса компании было немного времени. Мы вернём долги финансовым учреждениям, поставщикам и всем остальным Цзя Юэтин, основатель LeEco

Напомним, в ноябре 2016 года Цзя Юэтин написал открытое письмо сотрудникам, в котором признался, что компания столкнулась с нехваткой средств из-за слишком быстрого расширения бизнеса во многих направлениях. Тогда глава LeEco заявил о необходимости сокращения расходов и пообещал установить себе зарплату в размере одного юаня до момента выхода из кризиса.

В марте 2017 года компания была вынуждена выставить на продажу около 20 гектаров земли с недвижимостью в Кремниевой долине. Вырученные $260 млн LeEco рассчитывала потратить на погашение долгов перед своими партнёрами.

В рамках оптимизации бюджета компания уволила как минимум половину сотрудников своего американского подразделения. По данным Reuters, с мая по октябрь 2016 года количество работников сократилось с одной тысячи до 500 человек.

В начале июля 2017 года стало известно о том, что китайский суд заморозил счета Цзя Юэтина и его жены жены Гану Вэй. Причиной стал иск о пропущенных процентных платежах, поданный China Merchants Bank.

Общая сумма задолженности компании составила порядка 1,24 млрд юаней ($180 млн). Издание Financial Times отмечало, что заморозка активов грозит LeEco потенциальным банкротством, поскольку аналогичные иски могут подать и другие кредиторы компании.