Разработчики Prisma представили приложение для создания стикеров из селфи

Разработчики фотосервиса Prisma выпустили приложение Sticky AI, с помощью которого пользователи смогут превращать свои селфи в стикеры. Об этом сообщает vc.ru.

Согласно описанию сервиса в магазине App Store, Sticky AI работает на основе технологий искусственного интеллекта. Приложение позволяет изменять фон и добавлять на изображения различные надписи. Полученным результатом, сохранённым в виде статических стикеров или анимированных GIF-файлов, можно поделиться со своими друзьями через мессенджеры.

Создатели Prisma выпустили приложение для создания стикеров из селфи.

Сейчас сохранённые "наклейки" помещаются в специальную коллекцию внутри Sticky, однако в будущем разработчики хотят добавить функцию создания наборов стикеров сразу в мессенджерах.

Кроме того, создатели приложения в разговоре с vc.ru уточнили, что применяемые в Sticky технологии также позволяют убирать фон во время прямых трансляций. При этом все вычисления производятся непосредственно на смартфоне, а потому программа работает и без подключения к интернету.

В настоящий момент приложение доступно лишь на платформе iOS, однако в течение нескольких недель будет выпущена версия и для Android-устройств.

Напомним, в декабре 2016 года похожее приложение представил Ашот Габрелянов. Разработанный его командой сервис Magic позволяет создавать собственные наборы анимированных стикеров. Пользователю достаточно изобразить на камеру определённую эмоцию, после чего приложение самостоятельно её распознаёт и в реальном времени добавляет соответствующую анимацию.