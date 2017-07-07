Pornhub заставит россиян авторизовываться через "ВКонтакте"

Крупный порносайт Pornhub принял меры для проверки возраста пользователей ресурса.

В уведомлении, которое появляется на ресурсе, представители PornHub предупредили, что контент сайта предназначен только для тех, кому исполнилось 18 лет. При этом они отметили, что не используют и не сохраняют личную информацию владельцев аккаунтов из соцсетей.

Представители российской соцсети подтвердили, что теперь россиянам действительно придётся авторизовываться на порносайте при помощи аккаунта в ВК.

— PornHub действительно добавил авторизацию через "ВКонтакте" для российских пользователей, — заявили в пресс-службе соцсети.

Постоянные посетители порносайта уже пожаловались на новые меры безопасности. В сообщении во "ВКонтакте" один из пользователей подчеркнул, что далеко не у всех в России есть аккаунт в этой соцсети.

Интересно, что PornHub не пустил на сайт некоторых совершеннолетних пользователей, которые авторизовались по новым правилам.

"Мы сожалеем, но у вас нет доступа в PornHub", — сообщили на сайте пострадавшим от ошибки системы.