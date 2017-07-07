Instagram без объяснений удаляет аккаунты пользователей

Пользователи "Инстаграма" пожаловались на произвольное удаление учётных записей. Тысячи сообщений об ошибке появились в соцсетях.

Как сообщили пострадавшие, при попытке попасть на свою страницу они увидели сообщение: "Извините, эта страница недоступна". При этом удалённые аккаунты не были связаны между собой: некоторые из них посвящены бизнес-проектам, некоторые являются личными фотоальбомами, сообщил The Verge.

My account was deleted, please answer us — Rhéa (@ashelia) 6 июля 2017 г.

"Мой аккаунт удалили, пожалуйста, ответьте", — написала @ashelia.

u disabled my active account. i need it back fam — ㅤ (@leshlyyy) 6 июля 2017 г.

"Вы удалили мой активный аккаунт. Мне он нужен", — отметила @leshlyyy.

Пользователи не смогли самостоятельно восстановить свои учётные записи и не получили никаких уведомлений о причинах удаления. Представители "Инстаграма" заявили, что аккаунты не были полностью уничтожены и восстановление возможно.

"Мы знаем об ошибке, из-за которой некоторые не смогли войти в свои учётные записи. Мы уже работаем над устранением неполадок, чтобы решить проблему в ближайшие сроки", — утверждают в "Инстаграме".