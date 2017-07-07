Разработчик популярных фитнес-трекеров сообщил о выходе из бизнеса, пишет издание The Information.

По сообщению представителей компании, которая в 2014 году была оценена в $3 млрд, на данный момент уже запущена процедура ликвидации производства. Сейчас разработчики продают свои активы.

Однако гендиректор Jawbone Хусейн Рахман решил не останавливаться на достигнутом: он уже учредил новое предприятие под названием Jawbone Health Club.

Jawbone похоронила свой бизнес Фото © Flickr/Kazuhiro Keino

Судя по всему, компания будет заниматься гаджетами для здоровья и клиническими исследованиями. Кроме того, новая фирма должна обеспечивать техподдержку владельцам фитнес-трекеров Jawbone.

Как сообщают журналисты издания, представители компании отказались от комментариев.

Напомним, в августе 2016 года в СМИ появилась информация, что компания Jawbone ищет покупателя для собственного бизнеса. Причиной этому журналисты называли финансовые трудности и новых конкурентов на рынке фитнес-трекеров.