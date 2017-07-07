По сообщению представителей компании, которая в 2014 году была оценена в $3 млрд, на данный момент уже запущена процедура ликвидации производства. Сейчас разработчики продают свои активы.
Однако гендиректор Jawbone Хусейн Рахман решил не останавливаться на достигнутом: он уже учредил новое предприятие под названием Jawbone Health Club.
Jawbone похоронила свой бизнес
Фото © Flickr/Kazuhiro Keino
Судя по всему, компания будет заниматься гаджетами для здоровья и клиническими исследованиями. Кроме того, новая фирма должна обеспечивать техподдержку владельцам фитнес-трекеров Jawbone.
Как сообщают журналисты издания, представители компании отказались от комментариев.
Напомним, в августе 2016 года в СМИ появилась информация, что компания Jawbone ищет покупателя для собственного бизнеса. Причиной этому журналисты называли финансовые трудности и новых конкурентов на рынке фитнес-трекеров.
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