Red создаст смартфон с голографическим дисплеем

Известный производитель цифровых видеокамер нацелился на выпуск премиум-телефонов.

Новое устройство будет называться Hydrogen One. Его основной фишкой должен стать голографический дисплей.

Как сообщается в пресс-релизе, 5,7-дюймовый экран каким-то образом использует нанотехнологии, чтобы бесшовно переключаться между традиционным 2D-контентом, голографическим 3D-контентом и интерактивными играми.

Всё это звучит довольно необычно, однако вскоре после анонса основатель компании Red Джим Дженнард пояснил на официальном форуме, что нет нормального способа описать технологию, поэтому телефон нужно просто увидеть вживую.

Разработчики утверждают, что также задействуют в Hydrogen One алгоритм, который будет преобразовывать стереозвук в "многомерное аудио". Устройство также будет поддерживать различные модули (как Moto Z) и работать с линейкой цифровых видеокамер Red.

Поставки девайса начнутся в начале 2018 года, однако предзаказ можно оформить на сайте уже сейчас. Разработчики просят $1195 за версию с алюминиевым корпусом и $1595 за версию из титана.