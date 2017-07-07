Философский твит о будущем нашей планеты появился на странице Илона Маска 6 июля.
The world's population is accelerating towards collapse, but few seem to notice or care— Elon Musk (@elonmusk) 6 июля 2017 г.
"Население Земли движется в сторону краха, но мало кто замечает это", — прокомментировал Маск материал под названием "Мир в 2076 году: демографическая бомба взорвалась" в журнале New Scientist.
В статье говорится о главных проблемах человечества, которые до сих пор не удалось решить: быстром старении и ограниченных пищевых ресурсах.
Напомним, в начале июля Илон Маск объявил о начале производства новой модели Tesla.
Илон Маск предрёк надвигающуюся на человечество катастрофу
Фото © REUTERS/Stringer
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