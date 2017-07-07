Илон Маск предрёк надвигающуюся на человечество катастрофу

Читайте также

Илон Маск предрёк надвигающуюся на человечество катастрофу

7660

Фото © REUTERS/Stringer

Глава компаний Tesla и SpaceX заявил, что всем жителям Земли угрожает серьёзная опасность.

Философский твит о будущем нашей планеты появился на странице Илона Маска 6 июля.

"Население Земли движется в сторону краха, но мало кто замечает это", — прокомментировал Маск материал под названием "Мир в 2076 году: демографическая бомба взорвалась" в журнале New Scientist.

В статье говорится о главных проблемах человечества, которые до сих пор не удалось решить: быстром старении и ограниченных пищевых ресурсах.

Напомним, в начале июля Илон Маск объявил о начале производства новой модели Tesla.

Илон Маск предрёк надвигающуюся на человечество катастрофу

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!