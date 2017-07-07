Дмитрий Медведев показался в часах для профессиональных спортсменов

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Дмитрий Медведев показался в часах для профессиональных спортсменов

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Фото © РИА Новости/Александр Астафьев

На заседании Правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев появился в новых часах. Эксперты Hi-Tech mail.ru определили модель устройства.

Часы американского бренда Garmin считаются гаджетом для спортсменов, занимающихся триатлоном, мультиспортом и бегом. Модель Forerunner 935 оснащена GPS/ГЛОНАСС-модулем, лёгкое устройство (вес — 49 г) также часто используют бегуны, лыжники и сноубордисты.

<p>Фото © РИА Новости/Александр Астафьев</p>

Часы получили пульсометр Elevate, барометрический высотомер и Wi-Fi-модем, кроме того, гаджет можно синхронизировать с внешними устройствами. Стоимость флагмана Forerunner 935 составляет 47 462 рублей, но купить их в России официально невозможно. Однако желающие могут сделать предзаказ с открытой датой на официальном сайте производителя.

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